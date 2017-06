SEGURANÇA SANITÁRIA

EUA suspendem compra de carne fresca do Brasil Suspensão continuará em vigor 'até que o ministério brasileiro da Agricultura tome medidas corretivas consideradas satisfatórias' pelo governo norte-americano

O governo norte-americano suspendeu nesta quinta-feira, 22, todas as importações de carne fresca procedente do Brasil “devido a problemas recorrentes sobre a segurança sanitária dos produtos destinados ao mercado norte-americano”. O anúncio foi feito pelo secretário de Agricultura dos EUA, Sonny Perdue.

Ainda de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês), a suspensão continuará em vigor “até que o ministério brasileiro da Agricultura tome medidas corretivas consideradas satisfatórias pelo USDA”.

Perdue ressaltou que, embora o Brasil seja um parceiro antigo, a prioridade do governo dos EUA é “proteger os consumidores norte-americanos”. “Isto foi o que fizemos ao suspender a importação de carne fresca bovina brasileira”, acrescentou o secretário.

A decisão do governo dos EUA de suspender as importações de carne fresca procedente do Brasil é mais um revés para a indústria de carne brasileira, que foi abalada em março por um escândalo envolvendo subornos a fiscais federais pagos por frigoríficos. Desde então, o setor enfrenta uma série de problemas, afetando as as exportações e o preço dos produtos.

Em nota, o Departamento de Agricultura dos EUA informou também que, desde março, “os serviços de segurança alimentar e de inspeção sanitária do USDA avaliaram 100% de todos os produtos de carne procedentes do Brasil”. As autoridades “rejeitaram a entrada de 11% da carne bovina fresca brasileira”, um percentual “claramente maior que a taxa média de rejeição, de 1%”, das demais importações de carne.

O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadores de Carnes (Abiec), Antonio Jorge Camardelli, disse que o problema é causado por uma reação da vacina de febre aftosa. Em alguns casos, os componentes da vacina provocaram abscessos na carne.

O Ministério da Agricultura do Brasil confirmou que a reação à vacina da febre aftosa é a origem do problema. De acordo com Blairo Maggi, técnicos da pasta estão aperfeiçoando os controles. O ministro disse ainda que deve viajar aos EUA para tentar reabrir o mercado às exportações do Brasil.

