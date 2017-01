DERROTADO NAS ELEIÇÕES

Ex-líder de Gâmbia saqueia os cofres públicos e foge do país Yahya Jammeh perdeu as eleições em dezembro passado, após 22 anos no poder. Forçado a deixar o cargo, ele partiu para o exílio levando US$ 11 milhões dos cofres públicos

Além do dinheiro, Jammeh levou consigo uma série de bens de luxo (Foto: Wikimedia)