ESCÂNDALO POLÍTICO

Ex-presidente da Coreia do Sul pode pegar prisão perpétua Indiciada formalmente pela promotoria sul-coreana, a ex-presidente Park Geun-hye pode ser condenada à prisão perpétua por crimes de corrupção

A ex-presidente da Coreia do Sul Park Geun-hye foi formalmente indiciada nesta segunda-feira, 17, por crimes de corrupção e pode ser condenada a uma pena que vai de dez anos de prisão à prisão perpétua.

De acordo com a agência de notícias Yonhap, estão entre as acusações contra Park os crimes de suborno, abuso de poder, coação e vazamento de segredos oficiais. Atualmente, a ex-presidente cumpre prisão preventiva desde o dia 31 de março em um centro de detenção próximo à capital Seul e aguarda julgamento.

Park, que foi a primeira mulher a governar a Coreia do Sul, foi destituída da presidência após um escândalo político envolvendo sua amiga Choi Soon-sil vir à tona, em meados do ano passado. Choi teria exercido influência indevida em assuntos de Estado e, supostamente, extorquiu grandes empresas do país, incluindo a Samsung, para fazer repasses de US$ 70 milhões para fundações sem fins lucrativos em seu nome.

Afastada do cargo desde dezembro pela Assembleia Nacional, Park teve seu impeachment confirmado em 10 de março, pelo Tribunal Constitucional sul-coreano.

Eleições presidenciais

O indiciamento oficial da ex-presidente coincide com o início da campanha eleitoral para as eleições presidenciais. Devido ao escândalo político, o pleito foi adiantado e os sul-coreanos devem ir às urnas no dia 9 de março.

O novo chefe de Estado terá um grande desafio pela frente: lidar com os problemas econômicos do país e com a crescente ameaça nuclear da vizinha Coreia do Norte, além de protestos de grupos ultraconservadores que apoiam a ex-presidente Park e pedem sua absolvição.

Segundo pesquisas, o favorito para assumir a presidência é o liberal Moon Jae-in, que conta com o apoio de 30% dos eleitores.

