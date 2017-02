PROPINA DA ODEBRECHT

Ex-presidente do Peru tem prisão decretada A Operação Lava Jato começa a alcançar políticos de peso em diferentes países da América Latina

Na quinta-feira, 11, a Justiça do Peru expediu uma ordem de prisão preventiva do ex-presidente do país, Alejandro Toledo, sob a acusação de ter recebido cerca de US$ 20 milhões para facilitar a aprovação da construção da rodovia Transoceânica, que liga o norte do Brasil à costa peruana, durante o seu mandato de 2001 a 2006. O Ministério Público peruano suspeita que a empresa brasileira Odebrecht pagou US$ 29 milhões de propina no país entre 2005 e 2014.

A Operação Lava Jato começa a alcançar políticos de peso em diferentes países da América Latina, investigados sob a suspeita de terem sido beneficiados pelo esquema de propinas de empreiteiras brasileiras.

De acordo com a assessoria de Toledo, ele está fora do país – supostamente em Paris – e nega qualquer irregularidade. No último sábado, 4, o ex-presidente teve sua casa vasculhada. Documentos foram apreendidos por uma equipe da Procuradoria e da Polícia Nacional do Peru, que fizeram o pedido de prisão.

Informações têm sido trocadas entre representantes do Ministério Público e da polícia de diferentes países da América Latina com investigadores brasileiros, através de acordos de cooperação internacional com o objetivo de apurar supostos esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, fraude em contratos e doações irregulares de campanha.

Além de Toledo e outros políticos e ex-representantes de alto escalão do governo peruano, estão sendo investigados, suspeitos de envolvimento em esquemas em outros países da região, como Argentina, Chile, Colômbia, República Dominicana, Venezuela, Panamá, México, Guatemala e Equador.

Diante do escândalo, o atual presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, quer que a Odebrecht deixe de atuar no país, dizendo que o grupo está “manchado pela corrupção”. “Eles têm que ir embora. Acabou”, disse ele.

Através de um comunicado, a Odebrecht pediu desculpas à sociedade peruana e seus trabalhadores por “erros graves” cometidos por executivos da empresa. “A empresa está fazendo todo o possível para expor e esclarecer em detalhes todos os fatos para que a justiça chegue a todos os envolvidos, permitindo também o pagamento de uma compensação justa para o Estado”, diz a nota. A empresa se disse determinada a manter os projetos atuais em curso.

