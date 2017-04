ESCÂNDALO DE CORRUPÇÃO

Ex-presidente Park Geun-hye é presa na Coreia do Sul Park é acusada de suborno, abuso de autoridade, coerção e vazamento de segredos de Estado

O tribunal do distrito central de Seul aprovou nesta sexta-feira, 31, um mandado de prisão preventiva contra a ex-presidente Park Geun-hye, que foi destituída definitivamente do cargo no início do mês.

A ex-presidente sul-coreana, de 65 anos, é acusada de suborno, abuso de autoridade, coerção e vazamento de segredos de Estado. A notícia foi divulgada pela agência Yonhap.

Envolvida em um grande escândalo de corrupção, Park pode permanecer presa por até 20 dias enquanto é investigada. A ex-presidente não fez qualquer declaração à imprensa.

Park Geun-hye foi a primeira mulher a governar a Coreia do Sul após um resultado recorde na eleição de 2012. Os escândalos envolvendo a ex-presidente surgiram em meados do ano passado. Park foi destituída do cargo pela Assembleia Nacional em dezembro. O impeachment da ex-presidente foi confirmado no último dia 10 de março pelo Tribunal Constitucional do país. Na semana passada, após um interrogatório de 21 horas, a Procuradoria pediu a prisão de Park.

Em comunicado, a Procuradoria afirmou que “a acusada abusou de seus grandes poderes e de seu status de presidente para receber subornos das empresas ou para violar o princípio da liberdade de gestão empresarial e filtrar informação confidencial importante sobre assuntos do Estado”. A ex-presidente sul-coreana nega as acusações.

