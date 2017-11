Ex-procuradora-geral denuncia Maduro ao TPI

CRISE NA VENEZUELA

A ex-procuradora-geral da Venezuela Luisa Ortega denunciou nesta quinta-feira, 16, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e outros responsáveis do governo ao Tribunal Penal Internacional (TPI).

Luisa Ortega solicitou uma investigação contra o governo Maduro por supostos abusos e torturas, apresentando documentos que comprovariam crimes contra a humanidade cometidos pelo atual governo da Venezuela.

A ex-procuradora-geral fugiu da Venezuela no fim de agosto e está atualmente sob proteção do governo da Colômbia. Ela foi destituída do cargo pela Assembleia Constituinte, sob a acusação de ter cometido “atos imorais”.

Em entrevista coletiva em Haia após entregar um arquivo com mil evidências de abusos e torturas, Luisa Ortega afirmou que “Maduro e seu governo devem pagar pelos delitos de lesa-Humanidade, pela fome, pela miséria”.

De acordo com a ex-procuradora-geral, cerca de 1.767 pessoas foram mortas por policiais e militares em 2015. Outras 4.677 mortes teriam ocorrido no ano passado e nos primeiros seis meses deste ano teriam ocorrido 1.846 assassinatos, ainda segundo Luisa Ortega.

“Também incluímos na denúncia mais de 17 mil prisões arbitrárias e a militarização da segurança, que permitiu o uso de armas de fogo nas manifestações […] Vimos a necessidade de recorrer a esta instância internacional porque na Venezuela não há justiça”, ressaltou a ex-procuradora-geral.

