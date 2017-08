INTERNACIONAL

Maior exercício militar russo desde a Guerra Fria preocupa Otan Os exercícios Zapad ocorrem a cada quatro anos desde a antiga União Soviética

O mês de setembro será tenso para os países membros da Otan. Durante uma semana a Rússia realizará o maior exercício militar na Europa desde o fim da Guerra Fria. Os exercícios Zapad realizam-se a cada quatro anos desde a antiga União Soviética, quando foram usados para testar novas armas e táticas militares. O Zapad 2017 envolverá pelo menos 100 mil soldados russos, além das Forças Terrestres da Federação Russa. Os exercícios serão realizados no Distrito Militar do Oeste e na Bielorrússia, que faz fronteira com três membros da Otan.

Os exercícios anteriores alarmaram a Otan devido ao número de soldados envolvidos e às práticas de guerra, como o Zapad 2009 no qual os russos simularam um ataque nuclear a Varsóvia. O Zapad 2017 é o primeiro a ser realizado desde a intervenção da Rússia na Ucrânia e ocorre no contexto de um relacionamento mais tenso com o Ocidente do que em qualquer momento nos últimos 30 anos.

No início deste ano, como reação à anexação da Crimeia e ao apoio aos separatistas do leste da Ucrânia, a Otan enviou tropas para a Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia em uma clara demonstração que, se algo acontecesse com um país membro no leste, todos os países da Otan se mobilizariam para enfrentar a Rússia.

A Rússia viola rotineiramente as determinações do Documento de Viena 2011, um acordo no âmbito da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) destinado a fomentar a confiança e a segurança no continente. Os signatários do acordo são obrigados a dar informações detalhadas sobre suas forças armadas e a avisar com antecedência a realização de exercícios militares e o número de soldados envolvidos.

Segundo o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, as informações referentes à organização do Zapad 2017 não são confiáveis. Sua desconfiança é bem fundamentada. No último Zapad os russos disseram que os exercícios envolveriam apenas 12 mil soldados, quando, na verdade, o número foi seis vezes maior.

Há pouco tempo, o ministro da Defesa da Estônia, Margus Tsahkna, disse que a Rússia havia pedido que colocasse à sua disposição 4 mil vagões de trens para levar tropas e equipamentos para a Bielorrússia. Infelizmente, só resta à Otan esperar que as tropas retornem à Rússia depois dos exercícios militares.

