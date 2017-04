ATENTADO

Explosão em Igreja no Egito deixa dezenas de mortos e feridos Por enquanto nenhuma organização assumiu a autoria do atentado

Uma explosão dentro de uma igreja cristã na cidade de Tanta, no Egito, neste domingo, 9, deixou pelo menos 25 mortos e 70 feridos.

Fiéis celebravam o Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, no interior da igreja no momento da explosão. Por enquanto nenhuma organização assumiu a autoria do atentado.

A TV estatal do Egito revelou que há informações de uma segunda explosão em uma igreja em Alexandria, que teria deixado várias pessoas feridas. A notícia, no entanto, ainda não foi confirmada.

No fim do ano passado, explosões na maior catedral do Cairo provocaram a morte de 25 pessoas e deixaram outras 49 feridas. Até então, o ataque era considerado o mais mortal em anos contra a minoria cristã egípcia.

O atentado deste domingo foi condenado pelo papa Francisco, que pediu que “[Deus] converta o coração das pessoas que semeiam o terror, a violência e a morte”.

Fontes:

Diário de Notícias - Nova explosão no Egito: mais uma igreja atacada