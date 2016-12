TRAGÉDIA EM TULTEPEC

Explosões em mercado de fogos deixam dezenas de mortos no México Pelo menos 36 pessoas morreram e outras 72 ficaram feridas após seis explosões no Mercado de Pirotecnia de San Pablito

Diversas explosões em cadeia em um mercado de fogos nesta terça-feira, 20, na cidade de Tultepec, no México, deixaram pelo menos 36 mortos e outros 72 feridos, incluindo 37 homens, 25 mulheres e dez menores de idade.

O promotor do Estado do México, Alejandro Gómez, informou que 31 pessoas morreram no local do acidente e outras cinco nos hospitais para onde foram levadas. Por enquanto, apenas dois mortos foram identificados, um homem e uma menina de dez anos.

De acordo com o secretário de governo do Estado do México, José Manzur, “em muitos casos, os corpos estão queimados”, dificultando a identificação.

Houve pelo menos seis explosões no Mercado de Pirotecnia de San Pablito por volta das 15h desta terça (19h em Brasília). Testemunhas disseram que “um foguete foi aceso e foi em direção onde havia uma grande quantidade de material de pirotecnia”. O local estava lotado na hora das explosões por causa das festas de final de ano.

Um estudo da Universidade Pedagógica Nacional revelou que acidentes como o que ocorreu nesta terça são frequentes no México. Além disso, eles aumentam no final de ano e durante eventos religiosos. Pelo menos em três outras ocasiões a cidade de Tultepec já foi palco de tragédias do tipo.

Fontes:

Uol - Chega a 36 número de mortos em explosão em mercado de fogos no México