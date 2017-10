SETOR INDUSTRIAL

Falta de mão de obra qualificada afeta indústrias dos EUA Dificuldade de encontrar mão de obra qualificada dificulta a expansão das atividades do setor industrial americano

“Estamos sempre com 10 ou 20 funcionários a menos”, disse Jack Marshall, gerente da fábrica PPG em Oak Creek, Wisconsin. A empresa fabrica revestimentos, tintas e materiais especiais para clientes como a Harley Davidson, uma fabricante de motocicletas com sede no estado. A fábrica emprega 550 pessoas, muitas das quais trabalham horas extras. É difícil preencher os postos de trabalho, acrescentou Marshall, porque ainda existe a mentalidade que o trabalho em fábricas consiste apenas em tarefas repetitivas de linha de montagem.

Como uma tentativa de mudar essa imagem obsoleta, o setor industrial dos Estados Unidos criou há cinco anos o National Manufacturing Day. Na primeira sexta-feira do mês de outubro, as empresas organizam cerca de 2.800 eventos no país inteiro, desde visitas a fábricas a almoços e jantares. A Intel, a multinacional que fabrica circuitos integrados, como microprocessadores e chips, mostrou seus produtos na fábrica em Portland, Oregon. A Toyota exibiu seus robôs e equipamentos modernos usados ​​para produzir caminhões em sua fábrica em San Antonio, Texas.

A ideia que o setor industrial vive um momento econômico difícil é resultado de uma grande queda na oferta de empregos nas últimas duas décadas. De 1980 a 2005, o número de empregos diminuiu 45% em Rochester, Nova York, e em Scranton, Pensilvânia. Assim, quando a empresa Foxconn, o maior fabricante de componentes eletrônicos e de computadores do mundo com sede em Taiwan, que emprega mais de 1 milhão de pessoas na China, anunciou a construção de uma fábrica em Wisconsin, com uma oferta de 13 mil postos de trabalho em troca de US$3 bilhões em cortes de impostos e subsídios do estado, o presidente Trump convocou uma conferência de imprensa para comemorar a notícia.

No entanto, os estudos mostram que a automação foi responsável por grande parte da redução de empregos na indústria e não uma crise econômica. A produção industrial americana mais do que duplicou em termos reais desde o governo Reagan, em um total de mais de US$2 milhões atuais. O resultado por hora de trabalho aumentou 47% entre 2002 e 2015, superando os ganhos de produção no Reino Unido, França e Alemanha.

As empresas do setor industrial com recursos tecnológicos mais modernos estão expandindo suas atividades. As fábricas em Connecticut, líderes da produção industrial do país, mas que tiveram uma redução drástica de oferta de empregos de 1980 a 2005, agora fabricam produtos de tecnologia de ponta.

A General Dynamics Electric Boat (EB) assinou um contrato no valor de US$5,1 bilhões em setembro para desenvolver um novo tipo de submarino nuclear. A empresa pretende contratar de 15 mil a 20 mil trabalhadores até 2030. Pratt & Whitney (P&W), uma divisão da United Technologies Corporation que fabrica motores de avião a jato, planeja contratar cerca de 8 mil trabalhadores em Connecticut nos próximos dez anos.

Apesar dos novos investimentos, a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada dificulta a expansão das atividades. Segundo dados do Manufacturing Institute e da empresa de consultoria Deloitte, até 2025 os EUA terão quase 3,5 milhões de postos de trabalho, mas só 2 milhões serão preenchidos por falta de pessoal.

Em 2014, um grupo de institutos de pesquisa, empresas do setor industrial e agências federais criou a National Network for Manufacturing. Essa parceria público-privada visa capacitar pessoas em áreas como impressão em 3D e fabricação digital. Políticos, educadores e empresas em diversos estados estão organizando programas de treinamento em novas tecnologias. Há muito ainda a fazer, porém já é um começo.

