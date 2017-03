ESTADOS UNIDOS

FBI desconsidera denúncia de Trump contra Obama Acusação de que Obama ordenou grampo telefônico de Trump é falsa, afirmou diretor do FBI

O diretor do FBI, James Comey, pediu que o Departamento de Justiça dos EUA rejeite a acusação de Donald Trump contra Barack Obama a respeito de um suposto grampo telefônico. A informação foi divulgada neste domingo, 5, pelo jornal The New York Times.

Autoridades do governo norte-americano disseram ao jornal que Comey teria afirmado que “não há provas que respaldem” a denúncia de Trump e ainda que a acusação “deve ser corrigida”. O Departamento de Justiça dos EUA ainda não divulgou um comunicado.

O presidente Donald Trump afirmou no último sábado, 4, em sua conta no Twitter, que Barack Obama teria espionado suas conversas telefônicas antes das eleições presidenciais de novembro do ano passado. Trump não apresentou, no entanto, provas para corroborar sua acusação.

Ainda de acordo com o jornal NYTimes, James Comey acredita que a acusação de Donald Trump insinuaria que o FBI “violou a lei”.

