Fidel Castro declara que Cuba adotará o comunismo Em 16 de abril de 1961, o líder cubano Fidel Castro anunciou em transmissão televisiva que Cuba é um país comunista

Dois anos após a Revolução Cubana derrubar o governo do presidente Fulgêncio Batista, o líder revolucionário cubano Fidel Castro anunciou em um discurso transmitido pela televisão, em 16 de abril de 1961, que a ilha caribenha adotará o regime comunista.

Por muitos anos Cuba viveu sob forte influência política e econômica dos Estados Unidos. As grandes empresas americanas comandavam as indústrias de açúcar – principal produto da ilha – e os hotéis cubanos. Além disso, os governos eram escolhidos de acordo com o interesse americano, e desse modo, Cuba era um território dependente dos Estados Unidos.

Durante os anos de influência americana, a desigualdade social no país era alta e grande parte da população vivia em condições de pobreza. Com a chegada de Fulgêncio Batista ao governo do país, o favorecimento ao vizinho norte-americano foi ainda mais amplo. Batista conviveu com uma grande insatisfação dessas camadas mais baixas, principalmente por suas medidas repressoras aos opositores.

Fidel Castro, um opositor do governo de Batista, conseguiu reunir um grupo de combatentes durante seu exílio no México. Cerca de 80 pesssoas, entre eles seu irmão Raúl Castro, Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos, entraram em Cuba em 1957 e iniciaram o processo revolucionário.

Aos poucos, conquistaram apoio popular e o grupo de guerrilheiros derrubou o governo de Fulgêncio Batista, em janeiro de 1959. Com Fidel Castro no comando do país, Cuba passou por diversas mudanças, como a nacionalização de bancos e empresas, reforma agrária, expropriação de grandes propriedades e reformas nos sistemas de educação e saúde. Essas medidas chamaram atenção dos Estados Unidos e da União Soviética.

Enxergando uma inclinação maior da ilha com o comunismo, os Estados Unidos impuseram em 1960 um bloqueio econômico que dura até os dias atuais. Com essa retaliação, Fidel Castro declarou o regime comunista no país, o que ele sempre relutou fazer, e acabou recebendo forte apoio da União Soviética.

