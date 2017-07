ALEMANHA

Fim da cúpula do G20 é marcado por protestos e divergências Declaração final confirma a saída dos EUA do Acordo de Paris

A cúpula do G20, em Hamburgo, na Alemanha, terminou com novos distúrbios neste sábado, 8. Milhares de pessoas foram às ruas pela terceira noite consecutiva para protestar contra as políticas das maiores potências do mundo.

O último balanço da polícia aponta para um total de 144 detidos e 200 agentes de segurança feridos por conta dos protestos nas ruas. Os atos de violência foram condenados pela chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e pelo prefeito de Hamburgo, Olaf Scholz. Eles também informaram que aqueles que tiveram prejuízos em seus comércios, casas ou automóveis por conta dos violentos distúrbios serão indenizados.

Um protesto pacífico que reuniu cerca de 70 mil pessoas neste sábado em Hamburgo acabou sendo ofuscado pelas imagens dos distúrbios.

A cúpula do G20 também chegou a fim expondo uma explícita divergência com os EUA quando o assunto é o Acordo de Paris, que combate o aquecimento global.

A declaração final divulgada neste sábado confirma a saída dos EUA do acordo sobre alterações climáticas, ressaltando o isolamento do país neste assunto. Os demais integrantes do G20 consideram o acordo “irreversível”.

Angela Merkel afirmou que os líderes mundiais reunidos em Hamburgo classificaram como “lamentável” a posição dos EUA. “Está muito claro que não conseguimos chegar a um consenso, mas as diferenças não foram escondidas. Alteramos a declaração, que deixa muito clara a diferença entre o que os EUA querem e o que os outros países querem”, disse a chanceler alemã.

