Genéricos não são iguais aos remédios originais, diz pesquisador Segundo o cardiologista e pesquisador francês Bertrand Crozatier, os remédios genéricos podem causar intolerâncias ou alergias

A prescrição de remédios genéricos é vista como uma forma de baixar as despesas com a saúde. Uma vez que a substância original caia em domínio público, qualquer laboratório farmacêutico pode utilizá-la para fabricar a sua versão. Por isso, é comum pensar que os remédios genéricos são iguais aos originais, o que foi desmentido pelo cardiologista e pesquisador francês Bertrand Crozatier.

Ele explica que no produto final está contida, além da substância básica, uma quantidade de outros produtos conhecidos como “excipiente”, que têm a finalidade de tornar o produto absorvível pelo organismo. O laboratório criador do medicamento original normalmente testa o produto com centenas de pacientes antes de colocá-lo no mercado e esses testes incluem o uso dos excipientes julgados mais adequados para cada caso.

Segundo o pesquisador, quando os produtores de genéricos entram em ação não consideram necessário fazer testes, já que o remédio já está em uso faz tempo. Cada um desses novos produtores vai usar os excipientes que lhe pareçam mais adequados ou de custo mais baixo e nem sempre a combinação será adequada, por isso é comum os genéricos serem ineficazes ou causarem até reações negativas, como intolerâncias ou alergias.

