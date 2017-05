LIGAÇÕES COM A RÚSSIA

Genro de Donald Trump vira alvo do FBI Segundo o FBI, Jared Kushner, marido de Ivanka Trump e conselheiro de Trump, teve vários encontros com agentes russos antes da posse do presidente

Jared Kushner, genro e conselheiro do presidente dos EUA, Donald Trump, se tornou alvo da investigação do FBI que apura a interferência da Rússia nas eleições presidenciais americanas de 2016.

Segundo o jornal Washington Post, os agentes estão investigando uma série de reuniões entre Kushner e representantes do Kremlin, incluindo um banqueiro e o embaixador russo Sergei Kislyak.

O encontro de Kushner e Kislyak ocorreu em dezembro do ano passado, após a vitória de Trump. Nele, esteve presente o então assessor de segurança nacional da Casa Branca Michael Flynn. O ex-assessor também é alvo da investigação do FBI por ter se encontrado com Kislyak antes da posse de Trump para tratar do fim das sanções contra a Rússia impostas pelo governo de Barack Obama por conta da anexação da Crimeia.

Além do encontro com Kislyak, Kushner também se reuniu com o banqueiro russo, Sergei Gorkov, presidente do banco Vnesheconombank, instituição alvo das sanções dos EUA.

Casado com Ivanka Trump, Kushner, de 36 anos, é um dos principais assessores de Trump. Ele trabalhava na Trump Organizations antes de ser alçado ao cargo na Casa Branca. Segundo o Post, ele abandonou o cargo na organização, mas continua recebendo os rendimentos dos investimentos da família.

Fontes:

The Washington Post-Russian ambassador told Moscow that Kushner wanted secret communications channel with Kremlin