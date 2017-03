NOVA POLÊMICA

Governo Trump defende cortes de programas escolares Diretor do Orçamento Federal afirmou que medida representará economia de US$ 1,2 bilhão

Em entrevista coletiva na Casa Branca nesta quinta-feira, 16, o chefe de orçamento do governo Trump, Mick Mulvaney, defendeu cortes de verbas para programas extracurriculares, o que afeta principalmente estudantes carentes.

De acordo com Mulvaney, “não há provas” sobre a eficiência desses programas que “supostamente ajudam crianças que não são alimentadas em casa para que rendam na escola (…), não provaram que estão conseguindo isso, ajudar as crianças na escola”.

O fim do programa “21st Century Community Learning Centers”, criado com o objetivo de garantir programas escolares antes e após as aulas e durante as férias, está previsto no projeto de orçamento do presidente Donald Trump para o próximo ano.

A medida também corta o acesso de estudantes carentes ao programa de refeições gratuitas financiado por verbas federais.

O governo Trump ressalta que a eliminação de verbas para os programas extracurriculares representará uma economia de US$ 1,2 bilhão.

O anúncio feito pelo governo Trump nesta quinta foi criticado por grupos públicos e privados sem fins lucrativos que apoiam os programas extracurriculares.

Fontes:

Uol - Casa Branca defende cortes que afetam estudantes carentes