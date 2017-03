ATAQUE

Homem é morto após atacar militar em aeroporto de Paris Todos os voos foram cancelados ou transferidos para o Charles de Gaulle

Neste sábado, 18, um homem foi morto depois de tentar roubar a arma de uma militar no aeroporto Orly, em Paris, na França.

“Um homem tentou roubar a arma de uma militar e se escondeu em uma loja do aeroporto antes de ser morto pelas forças de segurança”, disse o porta-voz do Ministério do Interior da França, Pierri-Henri Brandet. A informação anterior era que o homem havia conseguido roubar a arma.

O agressor era conhecido pela polícia e pelos serviços de inteligência. Mais cedo, um policial foi ferido a tiros pelo mesmo suspeito durante uma blitz em Stains, no norte de Paris.

O aeroporto foi evacuado e todos os voos foram suspensos ou transferidos para o Charles de Gaulle. Os passageiros do terminal oeste ficaram confinados no local, mas ninguém ficou ferido.

Na última quinta-feira, 16, a França se assustou com dois episódios: uma carta-bomba explodir no escritório do FMI e um aluno abriu fogo em uma escola em Grasse.

