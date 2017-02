CAÇA AOS ILEGAIS

Imigrantes se escondem dentro de casa nos EUA Temendo serem abordados e deportados, muitos deixaram de fazer compras, ir à igreja e impedem que filhos frequentem escolas

Se o medo da deportação já fazia parte da rotina dos 11 milhões de imigrantes ilegais dos EUA, agora, ele atingiu outro patamar.

Na última quarta-feira, 22, o secretário de segurança dos EUA, John Kelly, anunciou duas novas regras anti-imigração. Antes, a política era deportar imigrantes que tivessem cometido crimes. Agora, a orientação é deter e deportar qualquer pessoa que um agente de imigração considere que ponha em risco a segurança nacional. A ideia é acelerar as deportações no país prometidas por Donald Trump ainda em campanha presidencial. Para isso, foram contratados mais 10 mil agentes de imigração.

No entanto, a comunidade hispânica americana diz que as novas regras distorceram os critérios de deportação e aumentaram o número de imigrantes deportados após serem abordados nas ruas e em estabelecimentos pelos agentes.

Diante disso, a rotina dos imigrantes sofreu uma reviravolta. Temendo a abordagem, eles deixaram de ir à igreja, às compras e impedem que seus filhos frequentem a escola. Alguns deles, ouvidos pelo New York Times, afirmam que evitam ao máximo sair de casa.

É o caso de Meli, de 37 anos, proveniente de El Salvador. Ela chegou ilegalmente a Los Angeles há 12 anos. Hoje, ela diz que sua rotina se assemelha a um regime de prisão domiciliar. “Eu não quero ir às compras, à igreja. Eles estão procurando por toda parte e sabem onde nos encontrar. Eles podem estar nos esperando em cada esquina, cada quarteirão”, disse ela. Temendo sair de carro, ela agora tenta encontrar meios de levar seu filho, que é autista, às consultas médicas.

Em Ceres, na Califórnia, cidade onde 75% dos estudantes é de origem hispânica, cadeiras vazias em salas de aula se tornaram rotina. Os pais temem serem identificados enquanto levam os filhos para a escola ou, pior, serem deportados e separados deles, já que foram registrados casos em que filhos de pais deportados foram enviados a centros de acolhimento. Diante disso, alguns desenvolveram métodos para driblar esse risco. Duas freiras que ajudam imigrantes e falaram ao ‘NYT’ em condição de anonimato afirmam que conhecem um casal que passou a ir ao supermercado fazendo, cada um deles, um caminho diferente. Dessa forma, se um for parado e deportado, os filhos ainda terão o outro.

No outro extremo da questão estão os simpatizantes de Trump, que veem de forma positiva a política de imigração adotada pelo presidente e acreditam que ela vai desestimular outras pessoas a migrar para os EUA. Na visão deles, imigrantes ilegais roubam o emprego de americanos, drenam os recursos públicos e driblam a fila de espera por visto onde outros esperam por anos.

Outros que comemoram a política de Trump são os chefes executivos de prisões privadas, que viram suas ações dispararem nos últimos dias com o aumento de detenções. As duas maiores do país, a CoreCivic e a Geo Group, registraram um salto nas ações de 138% e 89%, respectivamente. Em entrevista ao site Intercept, o CEO da Geo Group, George Zoley, disse que o cenário ainda pode melhorar. “O anúncio da gestão Trump na terça-feira, de que iria encerrar a política de ‘deter e soltar’ – determinando deter por mais tempo imigrantes sem documentos presos na fronteira – garante novos negócios para a empresa”, disse ele.

