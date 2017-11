INTERNACIONAL

Influência global dos EUA está diminuindo sob o governo de Trump Viagem de Trump à Ásia não esconde perda de influência global

Há um ano Donald Trump foi eleito presidente. Até agora, ele tirou os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris e abandonou a Parceria Transpacífico. No entanto, ele não entrou numa onda isolacionista. Ele não desistiu da Otan nem começou nenhuma guerra. Ele intensificou a defesa dos EUA no Afeganistão e ajudou o Iraque a reconquistar cidades dominadas pelo Estado Islâmico.

Nas partes do mundo em que Trump presta pouca atenção, como na África, uma versão insuficiente da política da administração anterior continua no piloto automático. Com a visita de 12 dias de Trump à Ásia, é difícil não dizer que ele é um homem desvinculado do mundo.

Trump evitou erros terríveis. Ele não começou uma questão com a China sobre o status ambíguo de Taiwan, como ele havia ameaçado. O Congresso e o escândalo de hacking na eleição evitaram uma grande barganha com Vladimir Putin que poderia ter deixado os vizinhos da Rússia à mercê do Kremlin. E ele aparentemente persuadiu a China a exercer menos pressão na Coreia do Norte para parar de expandir seu arsenal nuclear.

No entanto, Trump cometeu erros sérios como minar o acordo com o Irã de limitar sua habilidade de fazer bombas nucleares. Além disso, seus tweets são uma piada. Ele contradiz as autoridades sem aviso e faz ameaças contra Kim Jong Um. Trump admira ditadores e explicitamente elogia medidas duras como o assassinato em massa de suspeitos nas Filipinas.

A ideia de que tudo vai voltar ao normal depois do mandato de Trump é muito otimista. O mundo continua a girar. Asiáticos estão construindo novos laços, frequentemente centrados na China. Europeus estão trabalhando para se defender caso não possam contar com os Estados Unidos.

Fontes:

The Economist-America’s global influence has dwindled under Donald Trump