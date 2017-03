Israel começa a construir muro subterrâneo em volta de Gaza

ISRAEL X GAZA

O Ministério da Defesa de Israel começará a construir um muro subterrâneo de concreto em volta de Gaza nos próximos três meses, informou o jornal Yedioth Ahronoth nesta segunda-feira, 27. A medida tem como finalidade neutralizar os túneis erguidos pelo movimento islamita Hamas, que cruzam os dois territórios.

Segundo o jornal, o governo israelense enviará centenas de veículos e maquinaria pesada para 40 pontos diferentes para construir um muro ao longo dos 65 quilômetros de fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza. O chamado “projeto Obstáculo” custará cerca de US$ 810 milhões aos cofres israelenses e a expectativa é que as obras, que serão vigiadas pelo Exército, sejam concluídas em dois anos.

O muro terá sensores eletrônicos para detectar qualquer tentativa de rompimento do muro e em alguns trechos, onde há uma cerca eletrônica que não garante segurança suficiente, o muro subterrâneo será elevado também acima da superfície.

Desde a guerra de 2014 contra o Hamas o governo israelense vem cogitando a construção de um muro na fronteira. Na época, pelo menos 20 soldados israelenses morreram em emboscadas de milicianos do Hamas, que atravessaram a fronteira por túneis, expondo a sua vulnerabilidade.

Com isso, Israel já investiu US$ 324 milhões para detectar esses túneis e há alguns meses tem feito experimentos em trechos de algumas centenas de metros, a fim de verificar a eficiência e a viabilidade do projeto.

Para autoridades militares, a construção do muro deve ser bem analisada, já que a chegada de maquinário pesado na fronteira pode provocar novos enfrentamentos na região e o Hamas poderia reagir com ataques.

