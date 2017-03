DEFESA AÉREA

Israel lança o mais avançado sistema de defesa antimíssil do mundo Sistema foi desenvolvido com a ajuda dos Estados Unidos e será capaz de abater até satélites espaciais

Com a ajuda dos Estados Unidos, Israel lançará o mais sofisticado sistema de defesa antimísseis do mundo. O sistema foi batizado de (Estilingue de David). O segundo teste aéreo do sistema foi realizado com sucesso por forças israelenses e americanas nesta sexta-feira, 3.

O projeto contou com o financiamento americano de US$ 3,3 bilhões, distribuídos ao longo dos últimos 10 anos. O sistema será capaz de abater não apenas mísseis, mas também satélites espaciais. A tecnologia do sistema é superior a qualquer coisa no Oriente Médio.

“Eu defino o sistema como pioneiro. Nem os Estados Unidos têm algo tão complexo e sofisticado”, disse Uzi Rubin, ex-chefe do programa de defesa antimíssil israelense. O sistema conseguirá priorizar a defesa, abatendo mísseis de acordo com a posição e a trajetória identificada.

Mísseis direcionados a fazendas ou campos não serão abatidos, mas projéteis direcionados a áreas populosas ou a infraestruturas importantes, como instalações militares, serão derrubados.

Apesar da sofisticação, os militares israelenses alertam a população que não há sistema de defesa perfeito. “Não existe sistema de defesa completo ou de total segurança que possa interceptar tudo que for lançado contra Israel. No próximo ano, foguetes irão cair em solo israelense”, disse Zvika Haimovic, comandante da Defesa Aérea israelense.

