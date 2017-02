INTERNACIONAL

Israel vai negar visto de trabalho para membros do Human Rights Watch País acusa ONG de ter uma agenda anti-Israel, levantando uma bandeira falsa de ser a favor dos direitos humanos

Israel vai se recusar a aprovar vistos de trabalho para funcionários da ONG Human Rights Watch. O país, comandado pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, acusa o grupo pró-direitos humanos de ser “extremista, hostil e ter uma agenda anti-Israel”.

Leia mais: Trump afasta EUA da criação de um Estado Palestino

A Human Rights Watch é uma organização sem fins lucrativos que relata as violações contra os direitos humanos ao redor do mundo. A nova política israelense acontece depois da solicitação de visto do novo diretor regional da ONG para Israel e Palestina ter sido negada. Omar Shakir tem nacionalidade americana.

“Nós temos poucas relações com os governos da Coreia do Norte, Sudão, Uzbequistão, Cuba e Venezuela, onde não há interesse pelo engajamento dos direitos humanos. Com esta decisão, Israel entra para a lista”, disse Omar Shakir.

Israel acusa a ONG de fazer propaganda palestina a partir de seus relatórios, levantando uma bandeira falsa de ser a favor dos direitos humanos. A ONG se defendeu da acusação, dizendo que faz relatórios sobre os abusos em ambos os lados da disputa, ou seja, tanto em Israel quanto nos territórios palestinos.

A rejeição do visto de trabalho de Omar Shakir foi confirmada em uma carta em 20 de fevereiro. No entanto, o ministro de Relações Exteriores de Israel, Emmanuel Nahshon, disse que a ONG não estava banida do país e que seus funcionários israelenses e palestinos poderiam continuar trabalhando. “Mas por que nós devemos dar visto de trabalho para aqueles que só querem nos denegrir e nos atacar?”, disse Nahshon.

No ano passado, o parlamento israelense aprovou uma lei controversa, que obriga as ONGs a declararem as entidades estrangeiras que as financiam. No entanto, a medida não se aplica para as ONGs que dependem de doações privadas, que costuma ser o caso das organizações de direita, que apoiam os assentamentos israelenses.

Fontes:

The Guardian-Israel denies visas to staff from 'hostile' Human Rights Watch

Estadão-Israel vai negar novos vistos a membros da Human Rights Watch

Expresso-Israel recusa atribuir visto a diretor regional da “hostil” Human Rights Watch