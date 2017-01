VETO A MUÇULMANOS

Jihadistas comemoram decreto de Trump contra muçulmanos Al Qaeda e Estado Islâmico dizem que as ações dos EUA confirmam a profecia de que o Ocidente iria se voltar contra o islã

Integrantes da Al Qaeda, do Estado Islâmico (Isis) e de outros grupos extremistas estão celebrando nas redes sociais e em seus respectivos canais as recentes medidas do presidente dos EUA, Donald Trump, para proibir a entrada de muçulmanos em território americano.

Nos últimos dias, Trump assinou decretos que proíbem por tempo indeterminado a entrada nos EUA de cidadãos de sete países: Sudão, Somália, Síria, Iêmen, Irã, Iraque e Líbia. O presidente também disse que imigrantes nos EUA seriam deportados mesmo que tivessem vistos válidos e endureceu as normas para o acolhimento de refugiados.

Os grupos extremistas descreveram o decreto como “proibição abençoada”, pois ele confirma a profecia do ex-líder da al Qaeda Anwar al-Awlaki, morto em 2011 em um bombardeio no Iêmen. Awlaki dizia que “o Ocidente eventualmente se voltaria contra os cidadãos muçulmanos”.

Um dos membros do Isis declarou que a proibição à entrada de muçulmanos é “o melhor chamado ao islã”, e disse esperar que ela traga mais americanos muçulmanos para a causa do grupo.

“A proibição remete à ideia de choque de civilizações, que é algo que as redes jihadistas globais usam como combustível, para alegar que o Ocidente está contra eles. Trump parece estar validando o que eles já vinham anunciado que iria ocorrer”, disse Renad Mansour, do instituto de pesquisa britânico Chatham House, em entrevista ao jornal Independent.

O decreto de Trump gerou indignação na população americana e entre líderes mundiais. Embora as deportações de imigrantes com vistos válidos tenham sido suspensas por uma juíza federal no sábado, 28, pessoas vindas dos sete países alvos do decreto continuaram sendo barradas em aeroportos americanos ou quando estavam para embarcar para os EUA.

