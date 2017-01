REINO UNIDO

Justiça decide que ‘Brexit’ precisa de autorização do Parlamento 'Terá de haver uma lei do Parlamento para que o processo seja iniciado', afirmou o presidente do Supremo Tribunal de Londres

O Supremo Tribunal de Londres decidiu nesta terça-feira, 24, que o início do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, que ficou conhecido como Brexit, precisa passar pelo Parlamento britânico.

O presidente do tribunal, Lord Neuberger, afirmou que “terá de haver uma lei do Parlamento para que o processo seja iniciado”.

A decisão, que ocorreu por oito votos a três, representa uma derrota para a primeira-ministra Theresa May, que queria lançar o processo até o final de março. O governo defendia que, por meio de seus seus poderes executivos, poderia invocar o artigo 50 do Tratado de Lisboa e dar início ao processo.

Com a decisão do Supremo, a premier britânica agora terá que apresentar um projeto no Parlamento e submetê-lo ao voto dos deputados, o que deve atrasar o início das negociações do Brexit.

A invocação do artigo 50 do Tratado de Lisboa não terá, no entanto, que passar pelas assembleias parlamentares da Escócia, do País de Gales e da Irlanda do Norte.

