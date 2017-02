MEIO-IRMÃO DE KIM JONG-UN

Kim Jong-nam foi morto com arma química, diz polícia Foram identificados traços do Agente Nervoso VX em amostras coletadas no rosto e nos olhos do meio-irmão de Kim Jong-un

Internacional 24 fev, 2017

Kim Jong-nam foi morto no aeroporto de Kuala Lumpur no último dia 13 de fevereiro (Fonte: Reprodução/AFP)