LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Repensando a liberdade de expressão na universidade A intransigência com relação a opiniões, atitudes e crenças causa tensão nas universidades americanas

O direito de livre expressão, defendido na Primeira Emenda da Constituição dos EUA, não se aplica aos casos de incitação à violência. Mas, hoje, as opiniões radicais e a polarização dos discursos nas universidades estão infringindo esse princípio. Em 2015, uma professora em Yale foi tão criticada ao sugerir que os alunos deveriam discutir a recomendação da universidade de evitar o uso de trajes que pudessem ofender minorias, categorias étnicas etc, como as fantasias do Dia das Bruxas, que decidiu se demitir. No ano seguinte, o decano da Universidade de Chicago causou um tumulto ao criticar os “espaços seguros”, onde os alunos se protegiam das ideias com as quais não concordavam. Com seus protestos, os alunos têm conseguido cancelar convites de palestrantes controversos e os professores sentem-se ameaçados pelos seus comentários provocativos.

Alguns alunos acham que estão se autodefendendo, ou protegendo os mais fracos e vulneráveis. Outros lutam pelo que julgam ser a essência do espírito crítico e investigativo de uma universidade. Quase metade dos estudantes defende alguns limites da livre expressão e cerca de um quinto acha que tem o direito de interromper um discurso considerado inadmissível segundo seus padrões, com o uso da violência. Em 9 de outubro, pressionado pelas manifestações dos estudantes, o reitor da Universidade do Sul do Texas cancelou a palestra de um deputado republicano. A palestra não havia sido organizada de acordo com os “procedimentos acadêmicos” adequados, justificou.

Esses acontecimentos são assustadores, mas é um erro, disse Sigal Ben-Porath, da Universidade da Pensilvânia, concluir que o ativismo estudantil não tem preocupações sérias. Autora de Free Speech on Campus, uma reflexão sobre sua experiência como presidente do comitê da universidade sobre liberdade de expressão, Ben-Porath começa seu livro com a frase: “O discurso, mesmo polêmico, é fundamental para o ensino, o aprendizado e a vida nos campus universitários.” Em defesa de suas opiniões, a autora mencionou a atitude autoritária do reitor do Williams College, que no ano passado cancelou a palestra de um conferencista com ideias racistas, que havia sido convidado por um grupo de estudantes. É errado, escreveu Ben-Porath, “proibir a liberdade de expressão em benefício da ordem administrativa”.

Embora critique as reivindicações radicais dos ativistas estudantis, a autora admite que a diversidade étnica e social das universidades muitas vezes cria um ambiente hostil e opressivo para os alunos. Qualquer esforço para defender a liberdade de expressão é incompleto sem a participação dos alunos, no que chama de inserção de todas as vozes em uma “liberdade inclusiva”.

Mas como transformar esse conceito teórico em prática? Em seu livro, Ben-Porath sugere que os alunos devem ser incentivados a ter um diálogo mais aberto com pessoas de quem discordam. Os administradores das universidades precisam promover uma cultura mais democrática, sem o controle do “pensamento de grupo” referente a questões raciais, étnicas, ambientais e econômicas. Ela admite, porém, que não há “soluções rápidas”. Ainda menos em um momento em que o respeito à liberdade de expressão não é uma prioridade nos EUA.

