CÚPULA DO G7

Líderes do G7 se reúnem na Sicília Teor do encontro, que vai durar dois dias, é difícil de prever, pois quatro dos sete líderes do bloco são recém-chegados ao poder

Internacional 26 maio, 2017

Entre os assuntos da pauta estão as mudanças climáticas e o livre comércio (Foto: Twitter)