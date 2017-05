Macron assume oficialmente a presidência

FRANÇA

Neste domingo, 14, o centrista Emmanuel Macron assumiu oficialmente a presidência da França em uma cerimônia no Palácio do Eliseu. Com 39 anos, Macron é o presidente mais jovem da França.

O ex-presidente Fraçois Hollande, de 62 anos, deixou o Eliseu sob aplausos dos funcionários e do novo presidente. Hollande, no entanto, foi um dos presidentes mais impopulares da França.

Em seu primeiro discurso, Macron disse que seus principais objetivos são “combater o terrorismo” e resolver a crise migratória.

Na próxima segunda-feira, 15, Macron deve revelar o nome de seu primeiro-ministro antes de ir para a Alemanha, onde vai encontrar com a chanceler Angela Merkel. A viagem é basicamente um costume entre os líderes franceses que iniciam seu mandato visitando outro país considerado crucial para a União Europeia. Macron foi eleito no dia 7 de maio com 66,06% dos votos.

