REFORMA POLÍTICA

Macron promete redução de um terço do Parlamento francês Em discurso no Palácio de Versalhes, presidente francês disse que 'um Parlamento menos numeroso é um Parlamento que trabalha melhor'

Na última segunda-feira, 3, o presidente francês Emmanuel Macron discursou na sessão conjunta extraordinária no Palácio de Versalhes. Macron apresentou planos do seu governo, como reduzir em um terço a quantidade de senadores e deputados, restringir a reeleição no legislativo (de modo a renovar com maior frequência os políticos que ocupam estes cargos), e introduzir mecanismos para eleição proporcional. “Acredito profundamente que pelos resultados da eleição recente nosso povo pode tomar um caminho radicalmente novo”, disse Macron.

Atualmente, o Parlamento francês conta com 577 deputados e 348 senadores. No sistema eleitoral atual, os grandes partidos são beneficiados, enquanto os menores são sub-representados. “Um Parlamento menos numeroso, mas reforçado em meios, é um Parlamento no qual o trabalho é mais fluído, é um Parlamento que trabalha melhor”, garantiu.

Caso os parlamentares não analisem as reformas institucionais rapidamente, Macron disse que pode buscar aprovação direta dos eleitores a partir de um referendo.

O presidente também reiterou que o estado de emergência, em vigor no país desde 2015, vai acabar no outono (de setembro a dezembro). O estado de emergência será substituído por uma legislação antiterrorismo com “medidas reforçadas”, mas “sob supervisão de um juiz”.

Este tipo de evento é pouco tradicional na França. Macron foi o terceiro presidente a discursar para parlamentares. Os deputados da esquerda radical do movimento França Insubmissa e os legisladores comunistas decidiram boicotar a ocasião.

