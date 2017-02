VENEZUELA X ARGENTINA

Maduro chama Macri de ‘ladrão’, ‘farsante’ e ‘bandido’ Presidente venezuelano disse que presidente argentino ganhou as eleições de seu país 'manipulando'

Em um ato nesta segunda-feira, 20, no palácio presidencial de Miraflores, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que Mauricio Macri, presidente da Argentina, ganhou as eleições de seu país “manipulando”.

Maduro também qualificou Macri como “ladrão”, “farsante” e “bandido”, e se perguntou como se mantém na presidência com apenas 20% do apoio da população.

“Vejam o farsante e ladrão Mauricio Macri como ganhou, manipulando. Como se mantém com 20% de apoio? Segundo as pesquisas, tem 80% de rejeição o ladrão Macri, o bandido Macri. Nós temos 18 anos aqui e temos um sólido apoio popular (…). Ele tem um aninho no governo e já está de saída”, declarou o presidente venezuelano em um ato com dirigentes do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV).

Maduro tem feito críticas a Macri em seus discursos recentes. Na semana passada, o governo venezuelano repudiou as declarações de Macri, que pediu, durante uma viagem à Espanha, que a situação da Venezuela seja encarada “de uma posição firme” e “sem eufemismos” porque, ainda segundo o presidente argentino, em Caracas “não se respeita a democracia”.

Fontes:

G1 - Maduro xinga Macri e questiona legitimidade de sua eleição na Argentina