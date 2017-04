RETALIAÇÃO NA SÍRIA

Maioria de países aplaude ação de Trump Ataque à Síria muda o rumo da presidência de Donald Trump

Na manhã desta sexta-feira, 7, Alemanha, Reino Unido, França, Arábia Saudita, Japão, Turquia, Israel e Austrália manifestaram apoio à ação americana na Síria. O Irã, aliado do ditador sírio, seguiu a Rússia e repudiou o ataque. A China foi cautelosa. Disse que é contrária ao uso de força e que é preciso evitar uma escalada da situação no Oriente Médio. No momento, os presidentes dos EUA e China estão reunidos na Flórida.

O ataque com mísseis lançado sobre a Síria pelo governo americano na madrugada de sexta-feira muda o rumo da presidência de Donald Trump e revela um pouco da imprevisibilidade do líder americano. O ataque derruba a ideia de que Trump não estaria disposto a usar força em resposta ao comportamento bárbaro do regime de Assad devido a temores de que isso significaria um confronto com seu aliado russo, que está operando na Síria desde setembro de 2015. O ataque americano ficou longe de representar um grande prejuízo ao poderio bélico da Síria, mas mandou uma mensagem clara ao país de que crimes de guerra não serão tolerados.

O governo americano alertou, mas não consultou a Rússia sobre o ataque, e a medida deve minar os esforços de Trump de melhorar as relações com Moscou. Os mísseis também deixaram claro para aliados e inimigos americanos que Trump pode fazer mudanças súbitas na sua política externa e que está disposto, inclusive, a lançar bombas.

Trump será elogiado por ir além de uma declaração pública condenando o regime sírio por desrespeitar normas internacionais e a convenção contra o uso de armas químicas, do qual é signatário. Dias atrás Trump parecia indiferente à ideia de uma intervenção humanitária na Síria. Ele fechou suas fronteiras para os refugiados daquele país. Mas, diante de um ato tão vil e provocador orquestrado pelo ditador Assad, Trump pediu a seus generais uma resposta apropriada, que eles forneceram. O time profissional que administra a segurança nacional que Trump montou merece crédito por isso, mas a decisão final foi do presidente. Muitos funcionários do governo Obama lamentarão que sua própria administração não fez algo semelhante.

