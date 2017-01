CRISE MIGRATÓRIA

Mais de mil africanos tentam entrar na Espanha pulando cerca Imigrantes tentaram pular a cerca que separa o Marrocos do enclave espanhol de Ceuta

Autoridades da Espanha informaram que mais de 1,1 mil imigrantes africanos tentaram entrar no país na madrugada do Ano Novo, pulando a cerca que separa o Marrocos do enclave de Ceuta.

A ação terminou em violência. Cinco agentes espanhóis e 50 agentes marroquinos ficaram feridos. Os imigrantes eram provenientes da África Subsaariana. Uma autoridade de Ceuta afirmou que o grupo tentou entrar na cidade espanhola de um modo “extremamente violento e organizado”.

Em comunicado, as autoridades informaram que nenhum imigrante conseguiu efetivamente pular a cerca e entrar em território espanhol. Dois africanos ficaram gravemente feridos e foram levados para um hospital em Ceuta.

Os imigrantes teriam utilizado barras de ferro e pedras para tentar forçar as portas do cercado exterior e também utilizado estas ferramentas para agredir as forças marroquinas e agentes da Guarda Civil.

Cerca de 100 africanos conseguiram subir até a parte mais alta da cerca exterior. Eles permaneceram no alto da cerca durante horas.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério do Interior do Marrocos, “esta tentativa frustrada pelas forças de ordem permitiu a prisão do conjunto de imigrantes clandestinos, no entanto lamentamos meia centena de feridos, entre os quais há dez graves das forças de segurança”.

No início de dezembro, um outro grupo de 400 pessoas também tentou pular a cerca.

Fontes:

