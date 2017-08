VENEZUELA

Mais dois juízes pedem proteção na Embaixada do Chile Magistrados temem serem presos assim como três de seus colegas que integram o grupo de 33 juízes da Suprema Corte paralela nomeada pela oposição

Mais dois juízes, nomeados pelo parlamento venezuelano (de maioria opositora) para uma Suprema Corte paralela, pediram proteção política na Embaixada do Chile, em Caracas, na Venezuela. Beatriz Josefina Ruiz Marín e José Fernando Nuñez Sifonte se juntam agora a Elenis Del Valle Rodríguez, que está na Embaixada desde julho. No Twitter, o chanceler chileno, Heraldo Muñoz, disse que concederá asilo político se eles pedirem.

Os três pediram ajuda por medo de serem presos como três de seus colegas: Ángel Zerpa, Jesús Rojas e Zuleima González. Eles foram capturados pelo Serviço Bolivariano de Inteligência (Sebin) e são processados por tribunais militares sob as acusações de “traição à pátria” e “usurpação de funções da atual Corte”, dominada pelo chavismo.

Após a eleição de 33 juízes, o Supremo avisou que eles estariam praticando “crimes de traição à pátria”. Em seguida, pediu “medidas de coerção” contra todos os que participaram dos supostos delitos.

Em abril passado, o Chile também deu proteção ao dirigente opositor Roberto Enríquez, presidente do partido social-cristão Copei. “Desta maneira, a residência do embaixador em Caracas recebe quatro cidadãos venezuelanos na qualidade de hóspedes”, ressaltou o governo chileno.

O Chile já expressou sua decepção pela “ilegítima” votação da Assembleia Constituinte realizada no último domingo, 30. Entre os 545 integrantes, estão Nicolás Maduro Guerra, filho do presidente Nicolás Maduro, e a primeira-dama, Cilia Flores. Ela é cotada para ser vice-presidente da Constituinte. O número de votos que cada um obteve ainda não foi revelado. A presidência da Casa deverá ficar com Diosdado Cabello, considerado a segunda pessoa mais importante do regime chavista.

