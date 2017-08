ATIVISTA DA EDUCAÇÃO

Malala Yousafzai vai estudar em Oxford Ativista divulgou no Twitter que foi aprovada para cursar Filosofia, Política e Economia

A ativista Malala Yousafzai, de 20 anos, vai estudar na universidade de Oxford, na Inglaterra. Ela revelou em sua conta do Twitter que foi aceita no curso de Filosofia, Política e Economia.

Aos 11 anos, Malala ganhara fama na BBC ao escrever um diário sobre como era ser menina no Paquistão. Os escritos foram publicados sob o pseudônimo de Gul Makki.

Em 2012, entretanto, a menina ganhou repercussão internacional após ser alvo de uma tentativa de homicídio pelo Talibã. Ela, que defende o direito das meninas de ir à escola (o Talibã havia decretado a proibição das meninas nas escolas), estava dentro de um ônibus voltando do colégio para sua casa, quando militantes do grupo atiraram em sua cabeça.

Após o ataque, ela foi para um hospital local e depois foi transferida para um hospital militar em Peshawar, a capital paquistanesa devastada pela insurgência talibã. Ainda no Paquistão, ela foi operada e os médicos conseguiram retirar com sucesso a bala que estava alojada em sua cabeça. Posteriormente, ela foi para um hospital em Birmingham, na Inglaterra, para continuar seu tratamento. Ela e sua família passaram a morar na cidade e Malala pôde retornar aos estudos. Segundo a BBC, em 2015, a Justiça paquistanesa soltou, secretamente, oito dos dez militantes do Talibã acusados de tentar assassiná-la. Todos haviam sido condenados a 25 anos de prisão.

Aos 17 anos, ela se tornou a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Ela recebeu o prêmio junto com o indiano Kailash Satyarthi, que faz campanha contra a escravidão infantil na Índia e fundou o grupo Bachpan Bachao Andolan (Movimento Salve a Infância) em 1980. O grupo conta com 80 mil voluntários e foi responsável pela libertação de mais de 78.500 crianças escravizadas na Índia.

Malala compartilhou no Twitter uma foto de seu status em Oxford e disse que estava “muito empolgada” para ir para a faculdade. Ela já tinha dito antes que tinha sido aceita em uma universidade, mas não havia revelado qual.

Ao falar sobre o processo de admissão, Malala disse “esta foi a entrevista mais difícil da minha vida, eu fico com medo só de pensar na entrevista”. No Twitter, também parabenizou os outros alunos que passaram. Em abril deste ano, Malala se tornou a mais jovem Mensageira da Paz da Organização das Nações Unidas (ONU).

