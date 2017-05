ELEIÇÕES FRANCESAS

Marine Le Pen é acusada de plagiar François Fillon em comício Discurso feito por Marine Le Pen no dia 1 de maio, continha trechos de discurso do seu rival derrotado no 1º turno e foi ridicularizado nas redes sociais

A candidata da extrema direita à presidência da França, Marine Le Pen, foi acusada de plágio depois de usar frases retiradas do discurso do candidato rival derrotado em primeiro turno François Fillon em um comício no dia 1, de maio.

O discurso original, dado por Fillon pouco antes do resultado que o tirou da corrida pela presidência, foi sobre o papel da França na Europa e no mundo. O discurso de Le Pen, feito no comício do seu partido, Frente Nacional, foi sobre as raízes da França na Europa Ocidental.

Florian Philippot, o vice-presidente do partido de Le Pen, admitiu que o discurso lembrava o feito por Fillon no dia 15 d abril. Ele disse à rádio Classique que o discurso de Le Pen foi uma menção ao de Fillon, em uma tentativa de “lançar um debate real” sobre a identidade do país.

As similaridades dos dois discursos foi ridicularizada nas redes sociais pelos oponentes de Le Pen, e a mídia francesa ressaltou as partes em comum. Le Pen mencionou as “três fronteiras marítimas” da França como o Canal da Mancha, Mar do Norte e o Atlântico. A mesma frase foi usada por Fillon. Ela também descreveu os laços com a “Itália, nossa irmã” – outra frase usada no discurso de Fillon. Também foi usada uma fala do premiê Georges Clemenceau, que governou a França no início do século XX: “Antes um soldado de Deus, e agora um soldado da Liberdade, a França vai sempre ser um soldado do ideal”. A fala de Clemenceau foi usada, palavra por palavra, por Fillon.

O diretor da campanha de Le Pen, David Racheline, não deu importância às acusações de plágio, fazendo com que o discurso parecesse um tributo à Fillon. Em entrevista à emissora France 2, ele disse que as referências foram “apreciadas, inclusive por eleitores de Fillon”.

Fontes:

The Guardian-Marine Le Pen accused of plagiarising François Fillon in May Day speech