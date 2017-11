OPERAÇÃO DE RESGATE

Marinha argentina diz que ‘não há rastros’ de submarino desaparecido Nesta quarta, a Marinha argentina descartou outro suposto sinal do submarino ARA San Juan

O porta-voz da Marinha da Argentina, Enrique Balbi, informou que “não há rastros, nenhum tipo de contato detectado, nem indícios” que poderiam indicar o paradeiro do submarino tripulado por 44 militares que desapareceu na semana passada.

Nesta quarta-feira, 22, a Marinha argentina descartou outro suposto sinal do submarino ARA San Juan. Em comunicado, militares disseram que uma nova peça encontrada e uma suposta “mancha de calor” nas áreas de busca “não apresentaram resultados favoráveis”.

Acredita-se que o submarino já esteja sem oxigênio para os tripulantes — isso na hipótese de estar sem condições de emergir.

A operação de busca, que conta com a participação de 11 países, incluindo o Brasil, deve ser prejudicada pelas condições meteorológicas que “irão piorar” nesta quinta-feira, 23.

Em conversa com o presidente da Argentina, Mauricio Macri, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, também se dispôs a ajudar com as buscas.

De acordo com especialistas ouvidos pelo jornal La Nación, a zona onde o submarino pode ter desaparecido tem cerca de 700 metros de profundidade.

