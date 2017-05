VIDA

Médico israelense estuda os genes da longevidade Estudo que acompanha pessoas com mais de 100 anos analisa o DNA e busca retardar o envelhecimento

O médico Nir Barzilai, nascido em Haifa, Israel, conduz um projeto que estuda o DNA de pessoas centenárias, e acredita que a resposta para a longa vida de seus voluntários está em seu DNA.

Barzilai, que é diretor do Instituto de Pesquisa sobre o Envelhecimento da Escola de Medicina Albert Einstein, em Nova York, acompanha casos como o da família Kahn, com quatro irmãos que viveram, todos, até depois dos 100 anos.

Helen Kahn fumou a vida toda e morreu semanas antes de completar 110 anos, depois de uma vida sem problemas de saúde. Seu irmão, Irving Kahn, morreu em 2015, com 109 anos. Antes deles, seu irmão Peter e sua irmã Lee morreram com 103 e 101 anos, respectivamente.

“Os irmãos Kahn demonstram que temos a capacidade como espécie de viver até 110 anos de maneira saudável. Os quatro tiveram saúde até o fim da vida. E também mostram que existe um fator genético”, afirma Barzilai, que dirige o Projeto dos Genes da Longevidade, um estudo que investiga o material genético de 670 pessoas que viveram cerca de 100 anos ou mais.

Todos os participantes do estudo são judeus asquenazes. Provenientes da Europa Central e Oriental, eles compõem uma população historicamente homogênea que é um “laboratório” perfeito para estudar sua genética. O trabalho começou em 1998. A maioria, como os irmãos Kahn, já morreu. Mas seu DNA continua rendendo respostas.

“Dos nossos homens centenários, 60% fumou por um longo período de tempo. Entre as mulheres são 30%. Quase 50% eram obesos durante sua vida e menos de 50% faziam exercícios. Não faziam nada saudável. Tinham genes que os protegiam. E temos de encontrá-los”, explica Barzilai.

Ele conta que os irmãos Kahn tinham uma mutação em um gene associada a níveis mais elevados de colesterol bom. “E há mais proporção de pessoas com essa mutação em centenários do que qualquer outra faixa etária”, diz Barzilai. As pessoas que têm essa mutação também têm, segundo ele, menos probabilidade de desenvolver Alzheimer.

Em um congresso em Madri, Barzilai adiantou uma nova descoberta. “Os pôneis vivem mais do que o resto dos cavalos. E os cães pequenos vivem mais do que os grandes. Eu pensava que isso não poderia ocorrer em humanos, mas estava errado. Mais de metade dos meus centenários não tem uma atividade correta do hormônio de crescimento, por várias razões”. Ele afirma que os resultados da pesquisa serão publicados na revista Science Advances.

Esses mecanismos são mais comuns nas mulheres. “Uma quantidade baixa de hormônio de crescimento as protege de morrer. Mesmo as mulheres de 100 anos, se têm muito pouco hormônio de crescimento, viverão o dobro do tempo a mais que as mulheres de 100 anos com níveis mais altos”.

No fim deste trimestre, há planos de começar um teste clínico que será revolucionário se confirmar suas suspeitas. A hipótese de Barzilai, assim como a de muitos especialistas, é que as doenças relacionadas ao envelhecimento — como câncer, Alzheimer, AVCs e problemas cardiovasculares — podem ser retardadas.

O teste vai custar US$ 70 milhões (cerca de R$ 221 milhões), recrutará 3.000 pessoas com idades entre 65 e 80 anos. Metade delas tomará metformina, uma droga amplamente utilizada para controlar a quantidade de açúcar no sangue em pacientes com diabetes tipo 2. A outra metade dos participantes não tomará nada. A equipe de Barzilai acredita que a metformina pode retardar as doenças do envelhecimento em relação ao grupo de controle. Testes em animais e dados epidemiológicos em humanos associam a metformina a uma maior longevidade e a menos casos de câncer, Alzheimer e doenças cardiovasculares.

