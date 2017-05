ENERGIA LIMPA

Megausina de energia solar no Marrocos pretende abastecer a Europa Localizada no deserto marroquino, a usina do tamanho de 200 campos de futebol espera suprir a demanda de energia do país e exportar para a Europa

Ciência 14 maio, 2017

O governo marroquino espera reduzir a produção de combustíveis fósseis e se concentrar nas fontes limpas e renováveis (Foto: Reprodução/Youtube)