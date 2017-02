PROTESTOS EM MASSA

México vai às ruas contra Donald Trump Dezenas de milhares vão às ruas no México em protesto contra Trump um dia após centenas de mexicanos serem detidos nos EUA

Dezenas de milhares de mexicanos tomaram as ruas do país no último domingo, 12, em protesto contra o presidente americano, Donald Trump, e para pedir dignidade e firmeza do governo do presidente Enrique Peña Nieto frente às ações de Trump.

As marchas foram convocadas por 80 organizações diferentes e têm o apoio de personalidades mexicanas e proeminentes universidades do país. Por ser um protesto apartidário, os organizadores pediram que não fossem exibidas bandeiras de partidos, slogans e hinos que não fosse o hino nacional do país. Pelo menos 20 cidades participaram dos protestos. Somente na capital Cidade do México, a marcha reuniu 20 mil pessoas.

A manifestação ocorreu um dia após cerca de 200 imigrantes mexicanos sem documentos serem detidos em várias cidades dos EUA. No último sábado, 11, quando entrou em vigor o decreto de Trump com novas regras para imigrantes nos EUA, centenas de mexicanos sem documentos foram detidos em cidades de pelo menos seis estados americanos.

As detenções ocorreram em batidas feitas em casas, escritórios e outros locais de trabalho. Também foram feitas batidas em locais públicos, como estacionamentos. Cenas de pessoas sendo detidas inundaram as redes sociais, gerando revolta na população americana e deixando em pânico a comunidade hispânica nos EUA.

Estima-se que há 11 milhões de mexicanos em situação irregular nos EUA. O combate aos imigrantes ilegais mexicanos e a construção de um muro na fronteira EUA-México foi uma das principais bandeiras da campanha de Trump. Essa política, no entanto, ameaça trazer instabilidade para os EUA já que grande parte da cadeia de produção americana passa pelo México.

