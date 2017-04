CAMPO MINADO

Minas terrestres provocam mortes em locais abandonados pelo EI As minas terrestres deixadas pelo Estado Islâmico ao se retirarem dos territórios ocupados estão causando mortes e mutilações na população civil

Cenas de alegria saudaram as tropas curdas ao expulsarem os combatentes do Estado Islâmico (EI) da cidade de Manbij, no norte da Síria, em agosto passado. Nas ruas, as mulheres queimaram os longos véus negros, que os jihadistas as obrigaram a usar desde que ocuparam a cidade em janeiro de 2014. Os homens rasparam as barbas que haviam deixado crescer por imposição do EI. Uma mulher idosa foi fotografada fumando um cigarro, um hábito considerado um crime no “califado”. No entanto, o momento de euforia logo se transformou em tragédia.

“A primeira explosão matou nosso vizinho e sua cunhada quando entraram em casa”, disse Ali Hussain Omari, um antigo membro da resistência da cidade. “Três dias depois, outra mina matou meu primo. A filha de 11 anos teve a perna amputada e sua casa foi destruída pela explosão da mina. Uma semana depois, uma mina escondida em uma oliveira explodiu e meu vizinho perdeu a perna.”

Dez dias depois da libertação de Manbij, armadilhas explosivas e minas deixadas pelos jihadistas ao se retirarem da cidade mataram 29 pessoas, de acordo com o Instituto Sírio de Justiça. O território antes ocupado pelo EI é agora uma das regiões com mais minas terrestres no mundo. O trabalho de encontrá-las e desativá-las custará uma fortuna e se prolongará por anos.

Em um vilarejo no sudeste de Mossul, as equipes da organização não governamental britânica, Mines Advisory Group (MAG), desativaram mais de mil minas terrestres desde outubro. Segundo especialistas, o EI deve ter enterrado mais de 100 mil minas em cidades e aldeias do Iraque e da Síria. A remoção de bombas, mísseis e minas terrestres na Síria demorará pelo menos 30 anos, com efeitos desastrosos para a recuperação econômica e a reconstrução do país.

Fontes:

The Economist-Islamic State is losing land but leaving mines behind