Mineradora sueca tenta deslocar uma cidade inteira Para evitar que uma cidade de 18 mil habitantes afunde, mineradora sueca está deslocando seus edifícios históricos 3 km ao leste

A construção da maior mina de ferro da Europa está ameaçando a cidade de Kiruna, que fica no extremo norte da Suécia. A cidade, que abriga pouco mais de 18 mil pessoas, corre o risco de desabar e a solução encontrada foi movê-la cerca de 3 quilômetros para o leste.

Fundada em 1900, a cidade industrial sueca fica em cima da mais extensa mina de ferro da Europa e tem corrido cada vez mais riscos com a atividade da mineradora estatal LKAB. À medida que a companhia segue aprofundando a mina de ferro, o solo vem se deformando e o risco da cidade desmoronar cresce.

Tendo isso em vista, a empresa de arquitetura que firmou contrato com o governo sueco elaborou um plano para deslocar a cidade para o leste nos próximos 20 anos – o processo levaria normalmente 100 anos.

O deslocamento inclui também as construções históricas da cidade e a primeira delas começou a ser transportada na quarta-feira, 24. Além disso, a mineradora pagará cerca de 125% do valor de mercado das propriedades ou oferecer aos habitantes de Kiruna uma casa semelhante na nova localidade. O investimento deve custar mais de US$ 1 bilhão à mineradora estatal.

De acordo com uma reportagem do jornal americano New York Times, a cidade de Hibbing, em Minnesota, também teve de ser deslocada de sua localidade original entre 1919 e 1921 para ser construída uma mina de ferro. Já as cidades de Hill Village, em New Hampshire, e Tallangatta, na Austrália, tiveram que ser movidas para a construção de uma barragem. No entanto, o jornal considera que Kiruna é a maior cidade a fazer esse tipo de deslocamento na história.

