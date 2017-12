PERU

Ministro peruano renuncia em meio a escândalo da Odebrecht O ministro do Interior, Carlos Basombrío, apresenta renúncia num momento que o presidente do país é acusado de ligações ilegais com a Odebrecht

O ministro do Interior do Peru, Carlos Basombrío, apresentou sua renúncia no último domingo, 17, em pleno momento que o governo do país é abalado pela acusação de vínculos ilegais entre a Odebrecht e o presidente Pedro Pablo Kuczynski. Os vínculos seriam referentes a um suposto esquema de cobrança ilegal de verba em troca de facilitação de contratos com a empreiteira.

Na semana passada, a Odebrecht brasileira revelou que o Congresso peruano transferiu cerca de US$ 4,8 milhões a duas consultorias vinculadas ao presidente Pedro Pablo Kuczynski entre 2004 e 2013.

Leia mais: Sanha criminosa da Odebrecht pode derrubar presidente do Peru

A Westfield Capital, empresa de Kuczynski, recebeu US$ 782 mil da Odebrecht entre 2004 e 2007, incluindo US$ 60 mil nos anos em que ele foi ministro da Economia e primeiro-ministro do governo de Alejandro Toledo (2001-2006). Segundo a Odebrecht, todos os pagamentos foram feitos na legalidade e Kuczynski não participou.

O presidente disse que Basombrío está muito preocupado e que apesar de ter recebido sua carta de renúncia, ele não iria aceitá-la. “Espero poder convencê-lo a ficar”, disse Kuczynski.

Kuczynski corre o risco de perder a presidência do Peru. Na próxima quinta-feira, 21, o Congresso vai votar um pedido pela sua destituição por incapacidade moral. A suspeita é que ele tivesse ligação com um esquema de propina em troca de facilitação de contratos.

O presidente se desculpou por não ter explicado bem seus vínculos com a Odebrecht, mas negou que tenha gerenciado negócios para a empreiteira brasileira. Segundo Kuczynski, enquanto era ministro, todos os negócios foram realizados por um sócio.

Fontes:

O Globo-Ministro do Interior do Peru renuncia após acusações contra presidente