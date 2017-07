SANÇÕES À VENEZUELA

Mire o regime, não a população Por que a decisão de Donald Trump de não incluir o petróleo da Venezuela nas sanções ao país está correta

A Venezuela alega ter a maior reserva de petróleo do mundo. No entanto, isso não impede que seus cidadãos passem fome: 93% dos venezuelanos afirmam não ter dinheiro para comprar os alimentos que necessitam, e três quartos deste percentual afirmam ter perdido peso desde o ano passado.

Paradoxalmente, o grande responsável por essa tragédia é um governo que diz atuar em nome do povo. Parlamentares deste governo desviaram bilhões, tornando o país um dos mais pobres da América do Sul, além de ser o campeão em gestão ineficiente.

A insatisfação da população está presente em todas as partes do país. Em todos os protestos, manifestantes pedem a renúncia do presidente Nicolás Maduro. A deposição de líderes é uma característica de governos democráticos: quando há insatisfação com os rumos de um governo, a população pode pedir a saída do mesmo. Talvez seja por isso que Maduro tenta eliminar o que restou da democracia venezuelana, com sua Assembleia Constituinte, cujos membros, que serão escolhidos em votação no próximo dia 30, irão redefinir a Constituição.

Tamanha crise fez da Venezuela uma ameaça para seus cidadãos e para seus países vizinhos, que recebem diariamente milhares de venezuelanos em busca de uma vida melhor. Mas como lidar com a questão da Venezuela?

A melhor saída seria negociar a transição do governo: Maduro seria autorizado a terminar seu mandato (que encerra em 2018), mas em troca respeitaria a Constituição, o parlamento (controlado pela oposição), libertaria presos políticos e garantiria eleições transparentes. Porém, tal plano falhou no ano passado.

Diante disso, outra estratégia pode ser tentada: punições mais severas. A América do Sul parece finalmente ter acordado para a ameaça que a Venezuela representa. Hoje, o país está mais isolado do que nunca por seus vizinhos, tendo sido suspenso do Mercosul, que reconheceu formalmente a ruptura da democracia no país.

Esta semana, os EUA anunciaram sanções contra 13 funcionários e ex-funcionários do governo venezuelano. A medida, no entanto, não foi livre de críticas pelo fato de Washington ter poupado as exportações de petróleo da Venezuela, a principal fonte de renda do governo Maduro, que tem nos EUA um dos principais compradores.

O presidente americano Donald Trump chegou a cogitar impor sanções ao petróleo venezuelano, bem como impedir empresas americanas de atuar no setor petroleiro do país.

Porém, isso seria um erro. Em alguns meses, Maduro encontraria outro comprador para o petróleo do país. Nesse meio tempo, cidadãos comuns seriam os mais afetados pelos efeitos econômicos da punição.

Diante disso, Trump optou pelas sanções ao governo, um esforço que deve ser corroborado pela União Europeia e por outros países da América do Sul. A grande lição que fica é: quando se trata da Venezuela, mire o regime, não a população.

Fontes:

The Economist-How to deal with Venezuela