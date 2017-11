TRAGÉDIA ARGENTINA

Argentina lança ‘missão final’ em busca de submarino Porta-voz da Marinha diz que não há prazo para missão terminar

Quase duas semanas após o desaparecimento do submarino ARA San Juan, o governo argentino lança uma “missão final” para encontrá-lo. No último dia 15, o submarino que levava 44 pessoas a bordo se comunicou pela última vez com a base de Mar Del Plata às 7h30 (horário local), dizendo que havia um “princípio de avaria” no sistema de baterias. A base mandou que o submarino se encaminhasse para a base, mas o submarino nunca voltou.

Leia mais: Marinha argentina diz que ‘não há rastros’ de submarino desaparecido

Os familiares dos tripulantes tinham esperança de que eles estivessem presos no submarino. Mas tudo mudou no dia 23, quando chegou a confirmação oficial de que houve uma explosão próxima a área do desaparecimento. Diversos sensores instalados a milhares de quilômetros de distância detectaram uma explosão na área em que o submarino desapareceu apenas três horas depois da última comunicação.

Nesta segunda-feira, a área de buscas foi reduzida a 74 quilômetros quadrados. O minisubmarino americano que vai fazer a missão final pode chegar a 600 metros de profundidade, pode resgatar 16 pessoas simultaneamente e vai levar 44 coletes salva-vidas enviados pela Marinha argentina. No entanto, a chance de encontrar alguém vivo é remota.

Atualmente, há 14 navios e três aviões trabalhando para tentar localizar o submarino. O porta-voz da Marinha, Enrique Balbi, informou no último domingo, 26, que não há prazo para essa missão terminar.

Segundo o jornal El País, o casco do submarino pode nunca ser encontrado. Enquanto os militares reconhecem que a tecnologia disponível só permite resgatar um submarino a no máximo 600 metros, o ARA San Juan pode estar a até 3 mil metros de profundidade, por ter explodido à beira de um abismo marinho. Isso se a missão conseguir localizá-lo.

Fontes:

Último Segundo-Argentina realiza 'missão final' em busca do submarino desaparecido há 12 dias

El País-Submarino argentino: um túmulo sem respostas no abismo do oceano

Jornal Nacional-Marinha argentina confirma explosão em submarino desaparecido