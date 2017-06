ARQUEOLOGIA

Mito sobre ‘cidade de gigantes’ na Etiópia é derrubado Uma descoberta arqueológica pôs fim ao mito de que gigantes costumavam habitar a cidade de Harlaa

Há tempos, uma cidade “perdida” há mil anos na Etiópia, com suas paredes construídas com blocos anormalmente grandes, gerou o mito de que era habitada por gigantes.

Arqueólogos, porém, encontraram artefatos que provam que a região não era habitada por gigantes, mas era um importante centro de comércio internacional.

“Nós refutamos isto, mas não temos certeza de que [a população local] acredita em nós”, comentou arqueólogo-chefe da expedição, Timothy Insoll, professor da Universidade de Exeter, na Grã-Bretanha.

Os pesquisadores encontraram também vários artefatos vindos de outras regiões, como Egito, Índia e China, além uma mesquita do século 12, semelhante às encontradas na Tanzânia e Somália. De acordo com a equipe, isso comprova que as diferentes comunidades islâmicas na África se comunicavam.

Foram encontradas, ainda, joias e artefatos de Madagascar, das Maldivas, Iêmen e China. “Os moradores de Harlaa faziam parte de uma comunidade misturada de estrangeiros e locais que realizavam comércio com outras populações do Mar Vermelho, Oceano Índico e possivelmente até do Golfo Árabe”, explicou o pesquisador.”Esta descoberta revoluciona nossa compreensão sobre o comércio em uma parte negligenciada da Etiópia em termos arqueológicos. O que encontramos mostra que esta área era o centro do comércio na região”.

Os cientistas estão analisando os restos de cerca de 300 pessoas enterradas no cemitério local para saber mais sobre suas dietas. No ano que vem, novas escavações devem ser realizadas.

Fontes:

BBC Brasil-A descoberta arqueológica que pôs fim a antigo mito sobre 'cidade de gigantes' na Etiópia