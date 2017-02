QUESTÃO ATEMPORAL

Monólogo de Shakespeare é usado para defender refugiados Embaixadora americana da ONU utilizou trechos de peça coescrita por William Shakespeare em seu discurso em favor dos refugiados

Há mais ou menos 600 anos, a Inglaterra medieval passava por um momento de intensa xenofobia. Na época, a população se revoltou contra 64 mil estrangeiros que chegaram pelos portos ingleses entre 1330 e 1550 em busca de melhores oportunidades e condições de vida. As acusações dos habitantes locais não eram tão diferentes das de hoje: argumentos de que os estrangeiros estavam roubando seus empregos e erodindo sua cultura eram repetidos a exaustão.

Em 1º de maio de 1517, revoluções tomaram Londres quando ingleses foram às ruas armados de pedras, tijolos, bastões e água fervente, atacaram os imigrantes e depredaram suas casas. Thomas More, o xerife da cidade da época, tentou acalmar a multidão.

Esse dia trágico na história, conhecido como Evil May Day, foi retratado em uma peça – que foi, na época, banida – chamada The Book of Sir Thomas More. William Shakespeare e dois outros escritores foram chamados para editar o manuscrito, e o famoso poeta contribuiu com 147 versos para o enfático monólogo pró-imigrantes de Thomas More.

Mesmo que a peça nunca tenha ido aos palcos na época, já que o governo a julgou perigosa, com riscos de causar tumulto na população, o monólogo já foi interpretado por atores aclamados, como Sir Ian Mckellan, que interpretou More no teatro em 1964, e se tornou um hino para os atuais defensores dos refugiados.

“O discurso de Thomas More é mais relevante que nunca”, disse a embaixadora americana da ONU, Samantha Powers, durante o seu discurso em 16 de setembro no palco do Lincoln Center, em Nova York. “Os imigrantes mudaram, é claro. Hoje são sírios, iraquianos, sudaneses e outros, que fogem de governos repressores do nosso tempo”. Powers recrutou o ator Jay O. Sanders para declamar o monólogo de Thomas More durante o seu discurso.

O manuscrito de Shakespeare, que ainda não tem tradução para o português, é o único exemplar existente da caligrafia de Shakespeare e está em exibição na Biblioteca Britânica de Londres. Confira abaixo em tradução livre:

“Imagine que vocês vêem os estrangeiros miseráveis,

Seus bebês em suas costas e sua bagagem pobre,

Tumultuando os portos e costas por transporte,

E que vocês sente-se como reis em seus desejos,

Autoridades silenciadas por suas batalhas,

E vocês, com suas opiniões feitas;

O que vocês fizeram? Eu voos digo: vocês ensinaram

Que insolência e mãos pesadas devem prevalecer,

Que a ordem deve ser reprimida; e por essa lógica

Nenhum de vocês deve tornar-se um homem idoso,

Pois outros marginais, levados por suas fantasias,

Com a mesma mão, as mesmas razões, e mesmos direitos,

Como um tubarão os abocanharia, e homens como peixes vorazes

Se alimentariam um dos outros …”

