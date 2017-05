ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

Moon Jae-in toma posse como novo presidente da Coreia do Sul Candidato liberal obteve 41,1% dos votos nas eleições presidenciais

Poucos minutos após ter sido proclamado oficialmente vitorioso nas eleições presidenciais pela Comissão Eleitoral Nacional, Moon Jae-In foi empossado nesta quarta-feira, 10, como o novo presidente da Coreia do Sul para um mandato de cinco anos.

Moon, de 64 anos, é o 12º presidente da Coreia do Sul. O mandato do novo presidente sul-coreano começou logo após a comissão ter emitido um certificado confirmando a sua vitória, antes mesmo do juramento na Assembleia em Seul.

Em seu discurso de posse, Moon Jae-in prometeu “executar fielmente os deveres presidenciais” e disse também que está disposto a visitar Pyongyang, capital da Coreia do Norte. “Se for necessário, vou viajar a Washington imediatamente […] Vou a Pequim, a Tóquio e a Pyongyang se as circunstâncias permitirem […] Vou fazer tudo o possível para construir a paz na Península coreana”, ressaltou.

O novo presidente sul-coreano afirmou também que manterá “negociações sérias” com EUA e China sobre o controverso sistema de escudo antimísseis norte-americano THAAD, recentemente instalado no território da Coreia do Sul. Pequim considera o escudo uma ameaça às suas capacidades militares.

O liberal Moon Jae-in obteve 41,1% dos votos nas eleições presidenciais nesta terça-feira, 9, contra 24,03% do conservador Hong Yoon-pyo. As eleições foram antecipadas após a destituição de Park Geun-hye, que está presa preventivamente acusada de envolvimento em um escândalo de corrupção no país.

