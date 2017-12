TEORIA DA TERRA PLANA

Movimento da teoria da Terra plana parece estar aumentando A teoria da Terra plana ocupa cada vez mais espaço na internet, com textos, vídeos e um número crescente de seguidores

O californiano “Mad” Mike Hughes pretende se lançar no espaço a 550 metros de altitude em um foguete de fabricação caseira de metal de sucata. Além da emoção da aventura, em sua viagem pelo deserto de Mojave a uma velocidade de 800 km/h o piloto de limusine de 61 anos quer comprovar que a Terra é plana.

É incrível pensar que algumas pessoas possam duvidar da premissa científica que a Terra é esférica. Afinal, a Terra foi fotografada do espaço. Mas, segundo os adeptos do movimento Research Flat Earth, essas fotos teriam sido falsificadas pelas forças do mal que controlam o mundo em segredo. O número de seguidores dessa teoria está aumentando nos Estados Unidos. Em setembro, o rapper Bobby Ray Simmons Jr., apelidado de B.o.B, lançou uma campanha de crownfunding para enviar satélites ao espaço, com o objetivo de mostrar que a Terra é plana. Em 9 de novembro, 500 “flat-Earthers” participaram da primeira conferência anual Flat Earth International Conference na Carolina do Norte. Os dados da Google Trends mostram que, nos últimos dois anos, as buscas por “terra plana” mais que triplicaram.

As teorias sobre conspirações nem sempre são inofensivas. A falsa noção que as vacinas causam autismo resultou em uma redução nas taxas de imunização em alguns lugares, o que ocasionou surtos de sarampo. O ceticismo em relação às mudanças climáticas infiltrou-se nas escolas. Uma pesquisa recente revelou que um terço dos professores de ciências diz aos alunos que as mudanças climáticas são consequência de causas naturais. Um em cada dez ensina que a atividade humana não exerce influência no aquecimento global.

As teorias conspiratórias atraem adeptos, porque oferecem explicações simples para fenômenos complexos, ou permitem que as pessoas acreditem que detêm um conhecimento secreto que as forças ocultas querem eliminar. Em geral, são mais populares entre pessoas menos instruídas que desconfiam das instituições públicas. Em regimes ditatoriais, nos quais as pessoas pressupõem, muitas vezes com razão, que as autoridades mentem, essas teorias são bastante comuns.

Se as escolas estimulassem o pensamento analítico dos alunos, o apelo das teorias conspiratórias seria menor. Os governos, por sua vez, deveriam ser mais abertos a questionamentos públicos. Depois que o rapper B.o.B causou uma polêmica ao postar no Twitter a mensagem que a Terra é plana em 2016, a Nasa, que, segundo os seguidores do movimento Terra plana, esconde esse fato simulando viagens espaciais e fotos da curvatura da Terra, optou pelo silêncio. Uma porta-voz disse ao jornal Washington Post “que não era um assunto a ser discutido”.

