INSTABILIDADE POLÍTICA

Mudança na lei de reeleição gera revolta no Paraguai Manifestantes incendeiam Congresso paraguaio após reeleição ser aprovada no Senado

Centenas de manifestantes invadiram, saquearam e incendiaram parte do Congresso do Paraguai na noite de sexta-feira, 31, após senadores partidários do presidente Horacio Cartes aprovarem uma emenda à Constituição liberando a reeleição presidencial. Um jovem foi morto com um tiro na cabeça e pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, incluindo políticos, segundo a imprensa local.

O episódio de violência revela como o Paraguai continua abalado pela ditadura de 35 anos do general Alfredo Stroessner, de 1954 a 1989. Em 2012, o então presidente Fernando Lugo foi deposto em um polêmico processo de impeachment por ter tentado aprovar a reeleição.

Na última terça-feira, 28, a forma como a proposta de mudança foi aprovada no Senado desencadeou a ira dos manifestantes. Em uma sessão extraordinária da Casa, comandada pela bancada governista e sem a presença do presidente do Senado e opositor Roberto Acevedo, parte dos senadores abriu caminho para o direito de reeleição ser votado em plenário, o que aconteceu nesta última sexta-feira, 31. Acevedo e outros opositores acusaram a manobra de “golpe parlamentar”.

Os governistas já haviam mudado o regimento interno do Senado na terça-feira, alterando a votação necessária para aprovar projetos de lei ou emendas constitucionais de maioria de dois terços para maioria simples, alem de tirar o poder do presidente do Senado de acolher ou rejeitar projetos de lei. A manobra recebeu o apoio de 25 dos 45 senadores.

Protestos do lado de fora do Congresso na capital Assunção começaram já na terça e foram alvo da polícia, que disparou balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. Na sexta-feira o confronto se alastrou pelas ruas da capital, e um grupo que permaneceu na frente do Congresso conseguiu entrar. Eles atearam fogo em uma guarita e as chamas atingiram parte do prédio do Congresso. Manifestantes foram até os gabinetes dos senadores que aprovaram a emenda e saquearam as salas.

Frente aos protestos, a Câmara dos Deputados, onde Cartes tem maioria, cancelou uma sessão que havia marcado para este sábado para aprovar o projeto e enviá-lo à sanção presidencial.

O presidente culpou os senadores da oposição pela violência, dizendo que os opositores “buscam destruir a democracia e a estabilidade política e econômica do país”. Caso confirmada, a emenda constitucional lhe permitirá concorrer a um novo mandato de cinco anos. Seu atual mandato termina em 2018.

