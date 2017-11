ZIMBÁBUE

Mugabe é visto pela primeira vez após intervenção militar Presidente do Zimbábue discursou em uma universidade em Harare, a capital do país

O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, fez a sua primeira aparição pública ao discursar em uma universidade em Harare, a capital do país, na manhã desta sexta-feira, 17. É a primeira vez que ele aparece em público após a intervenção militar no país. O chefe de Estado, assim como sua família, estava sendo mantido em prisão domiciliar pelos militares.

Mugabe, que discursou na graduação dos alunos da Universidade Aberta do Zimbábue, foi aplaudido ao fim de suas palavras, mas não fez qualquer declaração a respeito da intervenção militar. A presença na formatura é uma tradição do presidente, estando presente anualmente com os trajes acadêmicos.

As Forças Armadas querem a saída imediata do mandatário do poder, que governa o país há 37 anos. No entanto, o presidente se recusa a ceder à pressão militar. A aparição pública desta sexta-feira, por exemplo, pode ser interpretada como prova de sua teimosia em abandonar o cargo.

A intervenção militar começou na última quarta-feira, 15, uma semana após o vice-presidente Emmerson Mnangagwa, um dos favoritos à sucessão de Mugabe no poder, ser destituído do cargo.

Na última quinta-feira, 16, um jornal estatal publicou fotos de Mugabe em reunião com ministros, militares e interlocutores estrangeiros. Também aparece nas fotos o comandante das Forças Armadas, Constantino Chiwenga, que está no comando da intervenção militar no país.

Fontes:

Publico - Mugabe faz primeira aparição pública após detenção